Pubg Güncellemesi Yayınlandı, 1v1 Arena İyileştirildi

MASAÜSTÜ SÜRÜMDE GÜNCELLEME GELİYOR

Şu anda masaüstü sürüme ulaşan yeni bir güncelleme, 1v1 Arena’ya erişimi iyileştiriyor. 20 Şubat’ta konsollara da gelecek olan bu güncelleme, silahların dengesini yeniden sağlıyor. Aynı zamanda, oyun içerisinde daha rafine bir savaş deneyimi için bir dizi aracı geliştiriyor.

GÜNCELLEME NOTLARINA ULAŞIM

Güncellemenin tüm detaylarını öğrenmek isteyenler, güncelleme notlarının tamamına buradan erişim sağlayabilir. Ayrıca, PUBG: BATTLEGROUNDS Türkiye YouTube kanalında Güncelleme Raporu’nu izlemek mümkün.