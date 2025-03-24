Pueblo’da Serbest Köpekler Trajik Ölüme Neden Oldu

TRAJİK OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN DEMANS HASTASI

Amerika’nın Pueblo kentinde trajik bir olay meydana geldi. 76 yaşındaki demans hastası LaVonne Hoff, evinde serbest şekilde dolaşan köpekler tarafından saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri, Şubat ayında LaVonne’un kızı Jessica ile beraber yaşadığı evde cesedini buldu. Yapılan incelemede, Jessica’nın bazı işlerini halletmek üzere dışarı çıktığı sırada, sürekli bakıma muhtaç olan annesini 24 köpekle yalnız bıraktığı ortaya çıktı.

POLİSİN SORUŞTURMASI VE TUTUKLAMA

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin içinde serbest dolaşan çok sayıda köpek tespit etti. Yetkililer, saldırının gerçekleştiği evde toplamda 24 köpek bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, Jessica’nın sahip olduğu ikinci bir evde 30 köpek daha olduğu belirlendi. Polise göre, köpeklerin bazıları kötü sağlık koşullarında yaşamaktaydı. Soruşturma çerçevesinde 47 yaşındaki Jessica Hoff tutuklandı. Jessica, risk altındaki bir yetişkinin ölümüne sebep olan cezai ihmal suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Aynı zamanda 54 ayrı hayvana karşı ağırlaştırılmış zulüm suçundan da yargılanacak. Jessica’nın duruşmasının 27 Mart’ta yapılması bekleniyor.

KÖPEK SALDIRILARI ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR

Bu olay, son zamanlarda Amerika’da yaşanan köpek saldırıları zincirinin bir parçası oldu. Geçen Ağustos ayında Kaliforniya’da Davina Corbin isimli kadın, doğa yürüyüşü sırasında 25 Büyük Dane cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Aralık ayında ise San Diego’da bir adam, kendi sahip olduğu üç XL bully cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürüldü. İngiltere’de Şubat 2024’ten bu yana, özel izin belgesi olmadan XL bully cinsi köpek beslemek yasaklanmış durumda. Tehlikeli köpeklerin sahipliği konusunda ABD’de de daha sıkı düzenlemeler talep ediliyor.