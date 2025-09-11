Haberler

Pülümür’de Yıldırım 58 Koyun Aldı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU TELEF OLAN KOYUNLAR

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde meydana gelen olayda, yıldırım düşmesi sonucu 58 koyun telef oldu. Bu trajik olay, Pülümür’ün Çoban Yıldızı Çağlayan yaylasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mikail Karakuş’a ait olan sürüye yıldırım düştü ve bu durum sonucunda 58 koyun zarar gördü.

PÜLÜMÜR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Olayda, tam sayısı belirlenemeyen başka kayıp koyunların da olabileceği ifade ediliyor.

