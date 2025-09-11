Pülümür’de Yıldırım 58 Koyun Telef Etti

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU KAYIP KOYUNLAR

Tunceli’ye bağlı Pülümür ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 58 koyun telef oldu. Olay, Pülümür’ün Çoban Yıldızı Çağlayan yaylasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mikail Karakuş’un sürüsüne yıldırım düştü ve bu durum sonucunda 58 koyun hayatını kaybetti.

İNCELEME EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, bölgeye Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Olayda, kesin sayısı belirlenemeyen başka kayıp koyunların da olduğu ifade edildi.