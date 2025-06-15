Pune’de Köprü Çöktü, 6 Kişi Öldü

KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞÜ VE SONUÇLARI
Hindistan’ın Pune kentinde meydana gelen bir köprünün çökmesi sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Bu olay, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöküşü ile gerçekleşti. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, 25 kişinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.
KAYIP BİLGİLERİ VE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ
Olay yerine ulaştırılan ekipler, kurtarma çalışmaları başlatmış durumda. Köprünün çökmesinin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Kayıp olanların bulunması için çalışmalar devam ediyor.