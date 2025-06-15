Haberler

Pune’de Köprü Çöktü, 6 Kişi Öldü

KÖPRÜNÜN ÇÖKÜŞÜ VE SONUÇLARI

Hindistan’ın Pune kentinde meydana gelen bir köprünün çökmesi sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Bu olay, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöküşü ile gerçekleşti. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, 25 kişinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

KAYIP BİLGİLERİ VE DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ

Olay yerine ulaştırılan ekipler, kurtarma çalışmaları başlatmış durumda. Köprünün çökmesinin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Kayıp olanların bulunması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, sürücü ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir yapının balkonu çöktü; 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.