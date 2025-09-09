Pursaklar’da Fatih Açacı Bıçaklandı

GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA TRAJİK OLAY

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Açacı, yine aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi’ndeki bir parkta yaşandı. Fatih Açacı ile D.G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı ve bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanındaki bıçakla Açacı’yı yaraladı.

BÜYÜK BİR ACILIK YAŞANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Açacı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Acacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından D.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Bu trajik olay, gençler arasında meydana gelen şiddetin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.