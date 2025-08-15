Haberler

Pursaklar’da Motosiklet Devrildi, 1 Ölü

KAZA ANINDA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 2 kişi etkileniyor. Kaza, saat 17.30 civarında Altınova Mahallesi’ndeki Çankırı Bulvarı yönünde gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenmemiş motosiklet, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin üzerindeki 2 kişi, kaza anında metrelerce savruldu.

KAZA İHBARI VE GELEN YARDIM

Olayı gören vatandaşların yardımıyla sağlık ve polis ekipleri durumu öğrenerek olay yerine intikal etti. Sağlık görevlileri, kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir diğerinin yaralı olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Durum hakkında polis, soruşturma başlattı.

