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Pursaklar Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Pursaklar ilçesinde su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 3 Haziran günü gerçekleşecek olan su kesintileri duyuruldu. Bu durumu araştıran vatandaşlar, “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu soruyor.

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE SAATİ

Su kesintisinin arıza tarihi 3 Haziran 2025, saat 12:00 olarak belirlenmiş durumda. Tamir tarihi ise 3 Haziran 2025, saat 19:15 olarak planlanıyor. Kesintinin nedeni, Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Gülyaz Caddesi’nde meydana gelen bir arıza. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” açıklaması yapıldı.

ETKİLENEN ALANLAR HAKKINDA

Kesintiden etkilenen yerler arasında Merkez Mahallesi’nin bir kısmı ile Fatih Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor. Yapılan bilgilendirme doğrultusunda, vatandaşların su kesintisinden haberdar olması sağlanıyor.

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