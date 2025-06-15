Pusatlı Mahallesi’nde Hayatını Kaybetti

KENENİN ISIRMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN ALİ ŞİMŞEK TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, kene ısırması nedeniyle hayatını kaybeden Ali Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı. Pusatlı Mahallesi’nde yaşayan Ali Şimşek, Kurban Bayramı sırasında arazide bulunduğu sırada kafasına kene yapıştı.

İLK MÜDAHALE TOMARZA DEVLET HASTANESİ’NDE YAPILDI

Keneyi fark eden Şimşek, durumu kendisi çözmeye çalışarak keneyi el ile çıkardı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan Ali Şimşek, Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlk tedavisinin ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ali Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayatını kaybeden Ali Şimşek’in cenazesi, Pusatlı Mahallesi’nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olaya ilişkin detaylar, ilçede dikkat çekiyor ve kene ısırması konusunda farkındalık yaratılması gerektiği vurgulanıyor.