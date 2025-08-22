Pusula Projesi İstanbul’da Devam Ediyor

PROJE DETAYLARI VE KAPSAMI

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın desteğiyle yürütülen “Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü” projesi İstanbul’da devam ediyor. Bu proje kapsamında Filistinli ve Türk gençler, kültürel miras, insan hakları ve barış temaları etrafında ortak etkinliklerde buluşuyor. Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu proje, İstanbul’daki programı ile sürüyor. Etkinlik, TÜRGEV’in ev sahipliğinde Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştiriliyor. Proje, gençlerin kültürel miras, uluslararası hukuk, şehir bilinci ve insan hakları konuları üzerinde etkileşimde bulunmalarını sağlayarak Türkiye ve Filistinli gençler arasında kalıcı bir iletişim ve ortak değerler oluşturmayı amaçlıyor.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİKLER

Proje, insan hakları ve kültürel diplomasi çerçevesinde Kudüs’ten gelen 13 öğrenci ile Türkiye genelinden seçilen 15 Türk öğrenci ile ilerliyor. Katılımcılar, İstanbul’da düzenlenen özel program kapsamında hem kültürel etkileşimde bulunuyor hem de çeşitli seminer ve etkinliklere katılıyor. Bu buluşma, kültürel yakınlaşmayı ve kardeşlik duygusunu pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, programda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Filistin davasına olan bağlılığını “insani ve vicdani bir sorumluluk” olarak tanımlıyor.

BAĞLIĞIN VURGUSU VE GÖREVLER

Yılmaz, ayrıca gençlere seslenerek “Filistin sadece bir coğrafya değil; insanlığın vicdanıdır. Mescid-i Aksa hepimizin ortak pusulası, Kudüs’ün özgürlüğü kalplerimizin özgürlüğüdür” ifadelerini kullanıyor. Proje, 18-30 yaş arası katılımcıların İstanbul ve Kudüs’te birer hafta sürecek eğitim ve kültürel programlara katılmalarını içeriyor. Programda, alanında uzman akademisyenlerle seminerler düzenleniyor ve tarihi mekânlara ziyaretler yapılıyor. Katılımcılar, çeşitli çalıştaylara katılıyor ve uluslararası gözlem ve analiz becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde yer alıyor. Filistinli öğrenciler İstanbul’a geldi ve Türk öğrencilerle birlikte şehirdeki etkinliklere katıldı. Eylül ayında Türk öğrencilerin Kudüs’e gitmesi ve orada seminerlere katılarak Kudüs kültürünü tanıma fırsatı bulmaları bekleniyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE GELECEK HEDEFLERİ

Proje sonunda Kudüs’te “Barış ve Kardeşlik Zeytinliği” kurulması hedefleniyor. Bu proje sadece Türkiye ve Filistinli gençler arasında değil, farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında da kalıcı barış, adalet ve kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Bu anlamlı girişim, Erasmus+ programı altında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, TÜRGEV, İlim Yayma Vakfı ve Kudüs Kumbarası’nın iş birliğiyle yürütülüyor. Eğer bütçe dâhilinde politik sebepler buna izin vermezse, “Barış ve Kardeşlik Zeytinliği” projesinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.