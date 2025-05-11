Putin, 15 Mayıs İstanbul’da Müzakereleri Teklif Etti

PUTİN’DEN GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs tarihinde İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler ve yabancı liderlerle görüşmelerinin sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna’da ABD’nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra, Paskalya ve Zafer Bayramı’nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya’nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti. Bu çerçevede, her şeye rağmen Kiev yönetiminin 2022 yılı sonunda durdurdukları müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdi.

ERDOĞAN’DAN YARDIM RİCASI

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye’nin daha önce birçok kez teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu organizasyon için önemli çabalar sarf ettiğini dile getirdi. Putin, İstanbul’da 2022’de yapılan müzakereler sonucunda hazırlanmış bir taslak belgenin bulunduğunu ve bu belgenin Kiev tarafından paraflanmasına rağmen Batı’nın tavrı nedeniyle belgenin rafa kaldırıldığını ifade etti. Rus lider, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

BARİŞ İÇİN YENİ SÖZLEŞME KURULMASI HEDEFİ

Putin, bu müzakerelerin amacının, “çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektifte uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek” olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bu müzakereler sırasında hem Rusya hem de Ukrayna tarafının uyacağı yeni bir ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu.” dedi.

TEKLİF MASADA, KARAR UKRAYNA’DA

Putin, bu teklifin uzun vadeli sürdürülebilir bir barış sağlama potansiyeline işaret ettiğini belirtti. Bunun, Ukrayna ordusunun donatılması ve güçlendirilmesi ile silahlı çatışmanın sürmesini önlemesi gerektiğini kaydetti. “Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda.” dedi.