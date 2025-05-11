Putin, 15 Mayıs’ta Görüşmeye Hazır

PUTİN’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yarısı beklenmedik bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna ile müzakere yapma konusunda kararlılığını vurgulayarak bir ateşkes çağrısı yaptı. “Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3’üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz” diyen Putin, ön koşulsuz olarak 15 Mayıs’ta Ukrayna ile görüşmek için hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin barış çabalarını da ön plana çıkardı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Putin açıklamasında, “Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz” dedi. Ayrıca konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştireceğini ekledi. Bu açıklama, Putin’in durumu değerlendirmek adına önemli adımlar atmaya hazır olduğunun sinyalini veriyor.

GECENİN GİZEMİ

Putin’in bu flaş açıklamasından önce, durumu aceleyle kamuoyuna duyurmak için gazetecileri topladığı öğrenildi. Kremlin Sözcüsü, gazetecilere soru soramayacaklarını ve yalnızca Putin’in açıklamasını dinleyeceklerini belirtti. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Putin’in çağrısının ardından Ukrayna’nın vereceği yanıt merakla bekleniyor.