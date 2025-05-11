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Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Toplantı Önerdi

PUTİN, UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELERİ TEKLİF EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme yapmayı planladığını da açıkladı.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE AÇIKLAMALAR

Rusya’nın resmi haber kaynağı TASS’ın verdiği bilgiye göre, Putin, Kremlin’de İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80’inci yıl dönümü sebebiyle düzenlenen uluslararası etkinliklerle ilgili basına bilgi verdi. Burada, Ukrayna ile İstanbul’da doğrudan müzakereleri başlatma teklifini dile getirdi. Putin, Rusya’nın, Ukrayna ile olan çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen müzakereler yürütme kararlılığını da ifade etti.

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