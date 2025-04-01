Putin, 160 Bin Askeri Orduya Çağırdı

BÜYÜK ASKERİ ALIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl bahar döneminde yaşları 18 ile 30 arasında değişen toplam 160 bin erkeği orduya çağırdı. Bu, ülkede 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen en büyük asker alımı olarak öne çıkıyor. Putin, birkaç ay önce Rusya’nın toplam asker sayısını 2,39 milyona, aktif asker sayısını ise 1,5 milyona artırması gerektiğini belirtmişti. Bu, asker sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 180 bin kişi daha artacağı anlamına geliyor.

ORDUYA GÖNDERİLMEME SÖZLERİ

Koramiral Vlatimir Tsimliyanski, zorunlu askerlik kapsamında yeni alınacak personelin, Ukrayna’daki çatışma alanlarına gönderilmeyeceğini ifade etti. Ancak daha önce zorunlu askerlik kapsamında silah altına alınan kişilerin, Rusya’nın sınır bölgelerindeki çatışmalar sırasında hayatlarını kaybettikleri ve Ukrayna Savaşı’nın ilk dönemlerinde cepheye gönderildikleri haberleri ortaya çıkmıştı. ABD’nin ateşkes çabalarına rağmen, Nisan ve Temmuz arasındaki celp döneminde asker sayısındaki artış devam ediyor.

YENİ ASKER ALIMI VE YAŞ ARTIŞI

Rusya, bahar ve sonbahar dönemlerinde zorunlu askerlikle gençleri silah altına alıyor. Bu yılki 160 bin kişilik alım, geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin kişi daha fazla. Ayrıca, askerlik yaşını 27’den 30’a yükselten Rusya, silah altına alınabilecek genç erkek sayısını artırmış durumda. Ülke, çok sayıda paralı askeri de kadrosuna katarken, Kuzey Kore’den de binlerce asker almış durumda.

KAYIPLAR VE TEHDİTLER

BBC ve Mediazone’un doğruladığı verilere göre, Rusya şu ana kadar Ukrayna Savaşı’nda 100 binden fazla kayıp verdi. Gerçek kayıpların ise bunun iki katından fazla olabileceği duyuruldu. Putin, Şubat 2022’de başlayan işgal sonrası ordunun asker sayısını üç kez artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, asker sayısındaki artışın hem Ukrayna Savaşı’ndan hem de “Nato’nun genişlemesinden kaynaklanan artan tehditlerle” ilgili olduğunu açıkladı. Nato, Rusya’nın Ukrayna işgalinin doğrudan bir sonucu olarak Finlandiya ve İsveç’in ittifakın bir parçası haline gelmesini sağladı. Finlandiya, 1343 kilometre ile Rusya’nın en uzun sınır komşusu olan Nato ülkesi. Başbakan Petteri Orpo, Rusya’ya komşu ülkelerle birlikte anti-personel mayınlarını yasaklayan Ottawa Anlaşması’ndan çekildi. Polonya ve Baltık ülkeleri de iki hafta önce benzer kararlar almıştı.