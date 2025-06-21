Putin, 3. Dünya Savaşı’ndan endişeli

PUTİN’İN DÜNYA SAVAŞI ENDİŞESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını vurguladı. Putin, “Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeler ve olası riskler göz önüne alındığında, bundan ötürü endişe duyuyorum” diye belirtti. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları ele aldı.

Ukrayna’DA GÜVENLİK BÖLGESİ OLUSTURMA DURUMU

Putin, Ukrayna’nın teslim olmasını hedeflemediklerini, “Biz yalnızca sahadaki gerçeklerin kabul edilmesini istiyoruz” dedi. Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi bölgesindeki ilerlemesine dair bilgi veren Putin, “Sınırlarımızda bir güvenlik bölgesi oluşturmak zorundayız. Çünkü Ukraynalı askerler buradan sürekli topçu ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor” açıklamasında bulundu. Sumi bölgesindeki ilerlemenin 10-12 kilometre derinlikte olduğunu ifade eden Putin, “Sumi’yi ele geçirme planımız yok, ancak bu ihtimali de dışlamıyorum” diye ekledi.

UKRAYNA VE RUSYA HALKLARININ BİR BÜTÜNLÜK OLARAK GÖRÜLMESİ

Putin, Rus ordusunun ne kadar ilerlemeyi planladığına yönelik, “Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın ‘kirli bomba’ kullanma ihtimaline dair, “Bunu doğrulayan bir bilgimiz yok. Ancak Ukrayna’nın kirli bomba kullanması büyük bir hata olur” ifadesini kullandı ve “Nükleer doktrinimiz, bu tür durumlarda her zaman karşılık verilmesini öngörür. Tepkimiz çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için yıkıcı sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

Putin, özellikle Ukrayna’daki çatışmalar, Orta Doğu’daki durum ve İran’daki gelişmeler ışığında 3’üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını kaydetti. İsrail’in İran’a karşı saldırılarının başlamasıyla ilgili, “Umarım bu sadece söylemde kalır. Rusya, her ülkenin güvenliğinin başka bir ülkenin güvenliğine zarar vermeden sağlanması gerektiğine inanır” dedi.

BÖLGE ÜLKELERİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

Putin, bölge ülkeleri ve Küresel Güney’in, İsrail ile İran arasındaki gerginliği azaltma konusunda rol oynayabileceğini söyledi. “İran, uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkını savunuyor. İsrail ise kendi güvenliğinin sağlanmasında ısrarcı. Her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulunabilir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile düzenli temas halinde olduğunu belirten Putin, “Sorunun çözümü için bazı önerilerimiz var. Arabuluculuk yapmaya çalışmıyoruz, sadece fikir sunuyoruz. Eğer bu öneriler her iki taraf için uygunsa, bundan memnun oluruz” dedi. İran ile dostane ilişkiler sürdüklerini ifade eden Putin, “Bu çerçevede, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki meşru çıkarlarını destekliyoruz” şeklinde konuştu. İran’daki nükleer tesislerin çevresindeki durumu kaygı verici olarak değerlendiren Putin, “Bu durumun nereye evrileceği konusunda endişeliyiz” dedi.