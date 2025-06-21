Putin, 3’üncü Dünya Savaşı İhtimallerinden Endişeli

PUTİN’DEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’üncü Dünya Savaşı ihtimalinin giderek arttığını belirtti. Putin, “Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeler ve olası riskler göz önüne alındığında, bundan ötürü endişe duyuyorum” şeklinde konuştu. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) ana oturumunda gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA’NIN DURUMU VE RUS ORDUSTRATEJİSİ

Ukrayna’nın teslim olmasını beklemediklerini vurgulayan Putin, “Biz yalnızca sahadaki gerçeklerin kabul edilmesini istiyoruz” dedi. Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi bölgesinde ilerleyişine değinen Putin, “Sınırlarımızda bir güvenlik bölgesi oluşturmak zorundayız. Çünkü Ukraynalı askerler buradan sürekli topçu ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor” açıklamasında bulundu. Sumi bölgesindeki Rus ilerlemesinin 10-12 kilometre derinlikte olduğunu ifade eden Putin, “Sumi’yi ele geçirme planımız yok, ancak bu ihtimali de dışlamıyorum” dedi.

RUS VE UKRAYNA HALKLARI VE NÜKLEER DOKTRİN

Putin, Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inandığını belirterek, “Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır” dedi. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı ‘kirli bomba’ kullanma ihtimaline ilişkin açıklama yapan Putin, “Bunu doğrulayan bir bilgimiz yok. Ancak Ukrayna’nın kirli bomba kullanması büyük bir hata olur. Nükleer doktrinimiz, bu tür durumlarda her zaman karşılık verilmesini öngörür. Tepkimiz çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için yıkıcı sonuçlar doğurur” dedi.

İRAN VE İSRAİL GERGİNLİĞİ

Orta Doğu’daki durum ve gerginlik hakkında konuşan Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidiyle ilgili “Umarım bu sadece söylemde kalır. Rusya, her ülkenin güvenliğinin, başka bir ülkenin güvenliğine zarar vermeden sağlanması gerektiğine inanır” dedi. Putin, bölge ülkelerinin İsrail ile İran arasındaki gerilimi azaltmada rol oynayabileceğini vurguladı. “İran, uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkını savunuyor. İsrail ise kendi güvenliğinin sağlanmasında ısrarcı. Her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulunabilir” diye ekledi.

RUSYA’IN İRAN İLE İLİŞKİLERİ

Rusya’nın hem İsrail hem de İran ile düzenli temas halinde olduğunu belirten Putin, “Sorunun çözümü için bazı önerilerimiz var. Arabuluculuk yapmaya çalışmıyoruz, sadece fikir sunuyoruz. Eğer bu öneriler her iki taraf için uygunsa, bundan memnun oluruz. Önerilerimizin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu. İran ile dostane ilişkiler sürdüren Putin, “Bu çerçevede, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Bu konuda tutumumuz her zaman böyle oldu ve değişmedi” ifadelerini kullandı. İran’daki nükleer tesislerin çevresindeki durumun kaygı verici olduğunu ifade ederken, “Bu durumun nereye evrileceği konusunda endişeliyiz” şeklinde sözlerini tamamladı.