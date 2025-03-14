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Putin, 30 Günlük Ateşkesi Destekliyor

PUTİN’DEN 30 GÜNLÜK ATEŞKES PLANI AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD ve Ukrayna tarafından önerilen 30 günlük ateşkes planını “desteklediğini” ancak bazı nüansların bulunduğunu bildirdi. 2.000 kilometreye yayılan temas hattındaki ateşkes ihlallerini izlemenin güçlüğüne dikkat çeken Putin, Ukrayna’nın geçici ateşkesi mobilizasyon ve silah tedariki için kullanabileceği uyarısını yaptı.

Ateşkesin Geleceği

Putin, Rusya’nın çatışmayı sonlandırmak için atılacak sonraki adımları müzakere edeceğini ve “sahadaki” duruma göre kabul edilebilir anlaşmalara ulaşacaklarını ifade etti. Ukrayna, salı günü Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington’un önerdiği “30 günlük acil geçici ateşkesi” kabul etti.

Xinhua’ya Göre Gelişmeler

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Beijing’den bu gelişmeleri aktarıyor.

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