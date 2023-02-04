Putin: 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıyayız

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 80 yıl sonra yine Alman tanklarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi’nin sona ermesinin 80. yılı için yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşını Sovyetlerin Nazi Almanyası’na karşı savaşıyla kıyasladı.

Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları gönderme kararının altını çizen Putin, tarihin tekerrür ettiğini iddia etti, “İnanılmaz ama gerçek. Tekrar Alman Leopard tankları tarafından tehdit ediliyoruz” dedi.

Almanya Ukrayna’ya kendi topraklarını savunması için yardım eden pek çok ülkeden biri.

Rusya askeri güçlerinin bundan yaklaşık bir sene önce Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Batılı ülkeler Kiev hükümetine silah ve yardım göndermeye başladı.