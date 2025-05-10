Putin, Abbas ile Filistin görüşmesi yaptı

PUTİN VE ABBAS GÖRÜŞMESİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova’da bir araya geldi. Görüşmesinde Putin, “Bölgede kalıcı barışın, ancak iki halk için iki devlet öngören ve evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk temelinde sağlanabileceğine her zaman inandık” dedi. Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen buluşmada Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kazan’da yapılan BRICS zirvesi sırasında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Ayrıca, Abbas’ın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Moskova’ya yaptığı resmi ziyarette tam kapsamlı Rusya-Filistin görüşmelerinin yapıldığını da belirtti.

RUSYA-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ

Putin, “Rusya, Filistin ile ilişkilerine her zaman özel bir önem atfetmiştir. Halklarımız güçlü bir dostluk bağıyla birbirine bağlıdır ve 51 binden fazla insanın hayatına mal olan saldırıların trajik gelişimini derin bir empati ve kaygıyla takip ediyoruz. Batı Şeria’da da gerginlik artıyor. Gazze Şeridi kelimenin tam anlamıyla bir insani kriz yaşıyor” ifadesinde bulundu. Rusya’nın Filistin halkının dostu olduğunu ifade eden Putin, “Rusya, düzenli yardım sağlamaya elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 800 tondan fazla yardım gönderildi; bu yardımlar arasında gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı” dedi.

BARIŞ VE GAZZE ŞERİDİ

Putin, barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde tutarlı çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi. Gazze Şeridi’nde durumun giderek kötüleştiğini aktaran Putin, “Az önce de belirttiğim gibi, burada bir insani krizden, bir felaketten söz ediyoruz ve elbette bu durum, Gazze Şeridi’ne insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin ve elektriğin ulaştırılmasının yasaklanması yönündeki kararlarla daha da kötüleşmektedir. Bu, özellikle ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi. Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşmasının da sabote edildiğine dikkat çeken Putin, iki liderin Rusya’nın gerilimi azaltmak için neler yapabileceğini de görüşeceğini belirtti.

ABBAS’TAN PUTİN’E TEŞEKKÜR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Putin’e, Filistin meselesine yönelik yaklaşımı ve Rusya’nın destekleri için teşekkür etti. Abbas, “Rusya’nın her zaman adaleti desteklediğini ve uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkı, yalnızca uluslararası hukukun öngördüğü haklarını talep ediyor” ifadelerini kullandı. Abbas, Rusya’nın sağladığı yardımlar içinde gıda ve sağlanan 30 bin ton buğdayı da vurgulayarak, Gazze’deki insani kriz detaylarına dikkat çekti.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI VE YABANCI YÖNETİM

Abbas, ayrıca Rusya’nın Filistinlilerin hakları konusundaki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, “Bu durum hem Batı Şeria’yı hem de Gazze’yi ilgilendiriyor. Ateşkesin sağlanmasını ve insani meselelerin çözümünü istiyoruz. Filistinlilerin Filistin dışına sürülmesine kesin olarak karşıyız. Gazze’nin yönetimi Filistin yönetimi tarafından yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. Gazze’de bir ABD yönetimi kurulması fikrine de karşı olduklarını belirten Abbas, bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.