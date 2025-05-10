Putin, AbbaS’la Barış Sürecini Görüştü

PUTİN’İN ABBASTAN’LA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladı. Putin, bu görüşmede, “Bölgede kalıcı barışın, ancak iki halk için iki devlet öngören ve evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk temeli, sağlanabileceğine her zaman inandık” dedi. Ayrıca, geçen yıl Ekim ayında Kazan’da yapılan BRICS zirvesi sırasında oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Abbott’un Moskova’ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında da tam kapsamlı Rusya-Filistin görüşmeleri gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.

RUSYA’YLA FİLİSTİN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Putin, Rusya’nın Filistin ile ilişkilerine her zaman özel bir önem atfettiğini ifade etti. “Halklarımız güçlü bir dostluk bağıyla birbirine bağlıdır ve 51 binden fazla insanın hayatına mal olan saldırıların trajik gelişimini derin bir empati ve kaygıyla takip ediyoruz. Batı Şeria’da gerginlik artıyor. Gazze Şeridi kelimenin tam anlamıyla bir insani kriz yaşıyor” diye konuştu. Barış sürecinin yeniden başlatılması için Rusya’nın tutarlı bir şekilde çaba gösterdiğini belirtti.

İNSANİ YARDIMLAR VE ÇABALAR

Ayrıca, Rusya’nın Filistin halkının dostu olduğunu ve düzenli yardım sağlamak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine 800 tondan fazla yardım gönderildiğini ve bu yardımların arasında gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını aktardı. Barış mesajı veren Putin, “Rusya, insani erişimin sağlanması ve Orta Doğu barış sürecinin yeniden başlatılması yönünde tutarlı bir şekilde çaba gösteriyor” dedi.

GAZZE ŞERİDI’NDEKİ KRİZ

Putin, Gazze Şeridi’nde durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, “Burada bir insani krizden, bir felaketten söz ediyoruz ve bu durum, Gazze Şeridi’ne insani yardımların, temel ihtiyaç malzemelerinin ve elektriğin ulaştırılmasının yasaklanmasıyla daha da kötüleşiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze Şeridi için varılan ateşkes anlaşmasının sabote edildiğini ve gerginliğin devam ettiğini de belirtti.

ABBAS’IN TEŞEKKÜRÜ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin’e Filistin meselesine yönelik yaklaşımı ve destekleri için teşekkür etti. “Rusya’nın, uluslararası hukuk temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasını savunduğunu biliyoruz. Filistin halkı uluslararası hukukun belirlediği haklarını talep ediyor” dedi.

ASKERİ DURUM VE GAZZE YÖNETİMİ

Abbas, şu an askeri durumun ve ateşkes konularının zor zamanlardan geçtiğini, bu durumun hem Batı Şeria’yı hem de Gazze’yi etkilediğini vurguladı. Gazze’nin Filistin yönetimi tarafından idare edilmesini arzuladığını belirten Abbas, “ABD’lilerin ya da başka herhangi bir yabancı tarafın Gazze Şeridi’ni yönetmeye hakkı yoktur” ifadesini kullandı.