PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile olan ilişkilerin iyileşebileceğine dair umutlarını dile getirerek, “Trump’ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları, Nijniy Novgorod bölgesindeki Rusya Federal Nükleer Merkezi’nde gerçekleştirdiği bir basın toplantısında yaptı. Putin, Trump ile Alaska’da yaptıkları verimli görüşmeyi hatırlatarak, “Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz arasında temaslar sürüyor. İlk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla düzelmesinin yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

İLK ADIMLAR VE İLİŞKİLERİN GİDİŞATI

Putin, ilişkilerin seyrinin Batılı ülkelere bağlı olduğuna dikkat çekerek, “ABD ile ilişkilerimiz, 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyesinde. Ancak Trump’ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, Putin, Alaska ve Arktik bölgesinde iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.

UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Putin, Ukrayna’daki savaşın Rusya’nın başlattığı bir durum olmadığını vurgulayarak, bu çatışmaların Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başlamış olduğunu söyledi. Bu açıklaması, Rusya’nın uluslararası arenada konumunu güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.