Putin ABD’ye resti çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ne resti çekti ve ülkesinin de buna karşılık yeni adımlar atacağını belirtti.

Savunma sanayisinin konu alındığı toplantıda konuşan Putin, “Washington, çekilme kararı alırsa bu yanıtsız kalmamalı ve kalmayacak da” dedi.

Sputnik’in haberine göre Rus lider, “Bir kez daha altını çiziyorum: Bu anahtar konuda Amerikan partnerlerle diyalog yürütmeye hazırız ve onların bu konuya sorumlulukla yaklaşmasını umuyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF’den çekileceğini açıklamıştı. Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington’un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

TRT