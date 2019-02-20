Putin: ABD’yi hedef alacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya nükleer füzeler yerleştirmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alacaklarını duyurdu.

Yılda bir kez Rus Parlamentosu’na seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Putin, Avrupa’ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmesi durumunda, yalnızca füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil, ABD’yi de hedef alacaklarını açıkladı.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardından, füze konuşlandırma konusunda ilk adımı atmayacaklarını söyleyen Rus lider, çatışma istemediklerini de sözlerine ekledi.

Ancak ABD ilk adımı atarsa, karşılık vermekten geri kalmayacaklarını da vurguladı.

TRT