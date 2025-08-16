Putin, Alaska’da Asker Mezarı Ziyareti Yaptı

PUTİN’İN MEZAR ZİYARETİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askerlerinin mezarlarını ziyaret etti ve buraya çiçek bıraktı. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından, ülkesine dönmeden önce Anchorage şehrinin yakınındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı’na gitti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI MAVİ ZİYARETİ

Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet pilotları ve denizcilerin mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyaret sırasında Sitka ve Alaska Başpiskoposu Aleksey ile de sohbet etti.