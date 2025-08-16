Haberler

Putin, Alaska’da Asker Mezarı Ziyareti Yaptı

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askerlerinin mezarlarını ziyaret etti ve buraya çiçek bıraktı. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından, ülkesine dönmeden önce Anchorage şehrinin yakınındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı’na gitti.

Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Sovyet pilotları ve denizcilerin mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyaret sırasında Sitka ve Alaska Başpiskoposu Aleksey ile de sohbet etti.

Urla Ormanında Yangın Çıkmıştı

İzmir'in Urla ilçesindeki Kadıovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Boğa’ya taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Boğa ve Mertcan Öztürk için taziye mesajı yayımladı, ailelerine ve teşkilata başsağlığı diledi.

