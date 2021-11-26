Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüşecek

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşecek.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü görüşme gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Görüşmede, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasının istişare edilmesi, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi için atılacak adımların ana hatlarının belirlenmesi planlanacak.

Bununla birlikte Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmesi de planlanıyor.

Karabağ konusu Avrupa Birliği’nin (AB) de gündeminde. Brüksel, aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AB’den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan’ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu.