Putin, Aliyev ve Paşinyan’la görüşmeler yapıldı

ŞİÖ ZİRVESİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ DİPLOMATİK TEMASLARLA GEÇTİ

Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Türkiye açısından telaşlı diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı toplantılar düzenledi.

RUSYA İLE ENERJİ ORTAKLIĞI VE DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, görüşmede Erdoğan’a, “Enerji ortaklığımız stratejik önemde. Rusya, kesinti olmadan Karadeniz üzerinden Türkiye’ye gaz sağlıyor” dedi. Ayrıca, Rus lider, Erdoğan’a Ukrayna krizinin çözümündeki diplomatik ve siyasi katkıları için teşekkür etti ve Türkiye’nin ara buluculuk konusundaki özel rolünün gelecekte değer görmeye devam edeceğini ifade etti. Erdoğan ise Putin’e, “En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz” dedi ve “Güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var” şeklinde ekleme yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji alanındaki iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarının sürdüğünü, müzakerelerin barış sürecine katkıda bulunduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni etti.

AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, zirvenin ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile gerçekleştirdi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ve bölgesel ile küresel konuların ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin gelecekteki bölgesel kalkınma projelerin birlikte şekillendirmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, enerji ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu ve Türkiye’nin bu sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini savundu.

ERMENİSTANLA GÖRÜŞME VE İLERLEYİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar için Türkiye-Ermenistan ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyetini ifade ederken, Türkiye-Ermenistan işbirliğini artırmak için atılacak adımların değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca Erdoğan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile de bir araya geldi.