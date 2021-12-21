Putin, Amerika’yı suçladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’daki gerilim konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ni suçladı.

Avrupa’da gerilimin tırmanmasından Washington’un sorumlu olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacaklarını, bunun için her türlü hakka sahip olduklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, ABD ve NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.

Batı’nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya’nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurguladı.

ABD’nin küresel füze savunma unsurlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasından ve NATO’nun planlı ve plansız büyük ölçekli tatbikatlarından son derece endişe duyduklarını belirten Putin, “Eğer NATO altyapısı yaklaşmaya devam ederse, ABD ve NATO’nun füze kompleksleri Ukrayna’ya gelirse, Moskova’ya kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma” ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki gerilimin sorumlusu olarak ABD’yi işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya’da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO’yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş’taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız”