Putin: Arktik İşbirliğine Kapılar Açık

ULUSLARARASI ARKTİK FORUMU’NDA KONUŞMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Murmansk kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Arktik Forumu’nda konuşuyor. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye hacminin son 10 yılda yaklaşık 9 kat arttığına dikkat çeken Putin, 2030 itibarıyla bu güzergah üzerinden yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat gerçekleşmesi planını paylaşıyor. Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştirmek istediklerini vurguluyor ve Batılı ülkelere de kapılarının açık olduğunu ifade ediyor.

BATILI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ ZARAR GÖRÜYOR

Putin, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı sergilediği çatışmacı tutumun Arktik’teki işbirliği olanaklarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. “Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır.” diyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Ayrıca, ABD’nin Grönland konusundaki son gelişmeleri değerlendirirken, “Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir.” diyor.

ABD İLE GRÖNLAND ARASINDAKİ GELİŞMELER

Putin, ABD’nin Arktik bölgesindeki jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sürekli önceliklendireceğini belirtiyor. Gelişmelerin ABD ile Grönland arasında yaşandığını ve bunun Rusya’yı ilgilendirmediğini söyleyen Putin, “Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD’nin Grönland için ciddi planları var.” ifadesini kullanıyor.