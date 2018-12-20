Putin: Atatürk Rus dostuydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açıklama geldi.

Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14’üncü Yıllık Basın Toplantısı’nda ABD’nin Suriye’den çekilme kararını yorumladı ve Atatürk ile ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitle imha silahlarına sınırlama getirilmezse küresel nükleer savaşın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KERÇ BOĞAZI GERİLİMİ

Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile yaşanan gerginliğe de değinen Putin, Ukrayna’nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı’na gönderdiğini ifade etti.

Putin ayrıca Azak Denizi’ndeki tansiyonu azaltmak istediğini söyledi.

ABD’DE TUTUKLANAN RUS VATANDAŞI

Putin, ABD’de ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ajan olduğunu itiraf eden Rusya vatandaşı Maria Butina için, bu ifadesini zorla verdiğini ve Butina’nın Rus hükümeti için ajanlık yapmadığını belirtti.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili fikirleri sorulan Putin, “Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusu için çok sayıda iyi şeyler yapan müthiş bir insan ve Rusya’nın iyi bir dostu.” yanıtını verdi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

“Türkiye’nin çıkarlarına saygı gösteriyoruz. Türkiye’nin bağımsız dış politikası memnuniyet verici.”

RUSYA’YA KARŞI YAPTIRIMLAR

Putin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ülkenin gelişme sürecini baltalamak olarak yorumladı ve Rusya ekonomisinin yaptırımlara alıştığını söyledi.

HÜRRİYET