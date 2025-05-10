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Putin, Ateşkes İçin İstanbul’u Önerdi

PUTİN’İN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarını Kremlin’de bir araya getirerek gece yarısı önemli bir duyuru yaptı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu açıklama sonrasında Putin, Ukrayna ile olan savaşta ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. “Üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz.” şeklinde konuşan Putin, Ukrayna ordusunun da bu süreçte geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK ÇABALARINA TEŞEKKÜR

Putin, ateşkes görüşmelerinde Türkiye’nin önemli katkılar sağladığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yarın görüşmeyi planlıyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ukrayna ile yapılacak ateşkes görüşmeleri için İstanbul’u önermekten geri kalmadı. 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

AVRUPALI LİDERLERE HİTAP

Putin’in açıklamaları arasında, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılım kararlarına dair de değerlendirmeler vardı. “Moskova, Avrupalı liderlerin bu kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor.” diyen Putin, bu liderlerin cesaretini övdü. Rusya’nın, Avrupa ile yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edileceğine dair umutlarını koruduğunu söyledi.

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