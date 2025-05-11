Putin, Ateşkes İlan Ettiğini Duyurdu

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin, gece saatlerinde yaptığı konuşmada Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. “Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3’üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES TEKLİFLERİ VE GÖRÜŞMELER

Putin, 5 Mayıs’taki ateşkesin Kiev tarafından ihlal edildiğini belirtti. “Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif oldu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edildi.” dedi. Ayrıca, Başkan Trump ile birlikte yeniden görüşmeler yaptıklarını vurguladı. “Ateşkes anlaşmasında saldırıları da göz önünde bulundurduk. Rusya bölgesine yapılan saldırıların farkındayız.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme planladıklarını belirtti. “Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz.” dedi. Türk mevkidaşlarıyla da gelişmeleri organize etmeye çalıştıklarını ifade eden Putin, “Görüşmelerde ortak anlaşmaya vardık. Yarın Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.