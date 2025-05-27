Putin Ateşle Oynuyor, Kötü Sonuçlar

TRUMP’IN PUTİN’E YÖNELİK İDDİALARI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “Putin’in anlamadığı bir şey var: Eğer ben olmasaydım, Rusya çok daha büyük felaketler yaşardı. Gerçekten çok kötü şeyler… Şu an yaptığı ise adeta ateşle oynamak” ifadesini kullandı.

ATEŞKESLE İLGİLİ GELİŞMELER

İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Ukrayna ve Rusya tarafları arasında esir takasında anlaşmaya varıldı. Bununla birlikte, Rusya, Ukrayna’nın kendilerine ait topraklarda sivilleri hedef aldığını öne sürerek, Ukrayna sınırları boyunca tampon bölge kurma kararı aldı.