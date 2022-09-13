Putin: Avrupa bu kış donmuş olacak

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamasında Avrupalı ülkelere meydan okudu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Batı dünyasından Rusya’ya birçok yaptırım uygulaması ve Rusya’nın karşılıkları, enerji krizini beraberinde getirdi. Avrupa Birliği savaş öncesinde büyük ölçüde Rusya’dan enerji ithal ederken, Rusya’nın ‘vanaları kapatması’ Avrupa’da son yılların en büyük enflasyon ve hayat pahalılığını yarattı. Rusya lideri Putin ise bugün, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.” dedi.

Rusya’nın uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Putin, Batı dünyasına meydan okudu.

Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.“ ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor. Bu tarihten beri birçok Avrupa ülkesi Rusya’ya yaptırım uygularken, Rus doğal gaz şirketi Gazprom da çeşitli sebeplerle ihracatı azalttı. 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine ‘mücbir sebep’ bildiriminde bulunan Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını ‘belirsiz bir süreliğine’ durdurdu.

Rus gaz devi Gazprom, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.