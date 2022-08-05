Putin: Avrupa, Türkiye’ye minnettar olmalı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye minnettar olması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye’ye minnettar olmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Rus Sanatoryum’daki görüşmesi, saat 15.20’de başladı.

Putin, Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alınacağını dile getirdi.

Putin, Türkiye’nin buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Putin, “Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye’ye minnettar olmalıdır” dedi.