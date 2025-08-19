Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

BEYAZ SARAY’DAN PUTİN VE ZELENSKİY AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz hafta Alaska’da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Leavitt, “Alaska’daki ikili görüşmeler son derece verimli geçti ve iki lider arasında birçok kilit noktada anlaşmaya varıldı” diyerek, bu görüşmelerin ardından Beyaz Saray’daki ikinci aşama görüşmelerinin gerçekleştiğini belirtti. Toplantıya, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in de katıldığını ifade eden Leavitt, “Hepsi, Başkan Trump ile görüşmek, ivmeyi sürdürmek ve kalıcı bir barış için çalışmak üzere buraya geldiler” dedi.

PUTİN BARİŞ SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR ATIYOR

Leavitt, ABD Başkanı Trump’ın dün Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değindi. “Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti” diyen Leavitt, buna ek olarak, gerektiğinde üçlü bir toplantının da yapılacağını açıkladı. Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff’un bu sürecin hızlanması için Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon kuracağını belirtti. Leavitt, “Çünkü Başkan Trump, barışın başkanıdır” diyerek, Trump’ın liderliğinin dünya sahnesine yeniden döndüğünü vurguladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soruya yanıt veren Leavitt, “ABD askerleri Ukrayna’da sahaya inmeyecek. Ancak biz kesinlikle koordinasyona yardımcı olabiliriz” dedi. Başkan Trump’ın güvenlik garantilerinin kalıcı barış için önemli olduğunu anladığını dile getiren Leavitt, ulusal güvenlik ekibinin Avrupalı dostlarla koordinasyon sağlaması ve bu meseleyi Ukrayna ve Rusya ile yeniden tartışması gerektiğini ifade etti.

TRUMP’IN DİPLOMASİ ÇABALARI

Trump’ın Rusya ile bir anlaşmaya varabileceğine yönelik soruyu yanıtlayan Leavitt, önceki yönetimlerin diplomasiyi reddettiğini ancak Trump’ın açık diyalog ve görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. “İşte bu yüzden Başkan birkaç telefon görüşmesi yaptı ve geçen cuma Putin ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Zelenskiy ile de birçok kez görüştü” diyen Leavitt, her iki tarafın ne istediğini ve hangi fedakarlıkların yapılması gerektiğini daha iyi anladıklarını söyledi.

DİREKT DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Putin ve Zelenskiy arasındaki olası bir görüşmeyle ilgili gelen soruya Leavitt, “Başkan bu konuda her iki liderle de konuştu ve her iki lider de bir araya gelme isteğini ifade etti” yanıtını verdi. Leavitt, savaşta ele alınması gereken anlaşmazlıkların bulunduğunu ve bu konuların iki ülke tarafından tartışılması gerektiğini belirtti. Kremlin’in görüşmelere onay vermediğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “ABD hükümeti ve Trump yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor” dedi.