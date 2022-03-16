Putin: Başka seçeneğimiz yoktu

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemekten başka şansları olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin “Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu” dedi. Putin ayrıca “Harekat planlandığı gibi gidiyor” diye ekledi.

Putin “Rusya’ya yaptırımlardan dolayı onlar ekonomik olarak etkileniyor. Batı milyonlarca insanın karşılaştığı sorun, Batı’nın politikalarının sonucudur. Onların takıntısı kendi cepleri kendi gelirleri”