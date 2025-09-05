TOTALLY LEGITIMATE TARGETS FOR MOSCOW

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yaptığı açıklamasında, Ukrayna’ya gönderilecek her türlü Batı askeri gücünün Moskova için “meşru hedef” olduğunu ifade etti. Bu uyarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 26 ülkenin Kiev’e savaş sonrası güvenlik garantileri sunacağını açıklamasından bir gün sonra geldi. Söz konusu güvenlik garantileri, kara, deniz ve hava unsurlarını içeren uluslararası bir gücün Ukrayna’ya gönderilmesini kapsıyor.

BARIŞ SAĞLANAMAZ

Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Batılı askerlerin Ukrayna’ya sevk edilmesinin uzun vadeli barışa katkıda bulunamayacağını belirtti. Önceki ay Alaska’da Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirve, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşme ve muhtemel bir barış anlaşmasına dair kısa süreli umutları artırmıştı. Ancak bu görüşmenin ardından, İngiltere ve Fransa öncülüğündeki “Gönüllüler Koalisyonu”, Kiev ile bir anlaşma sağlanması durumunda güvenlik garantisi vermek için yoğun çaba harcamaya başladı. Macron, gönderilecek birliklerin amacının “yeni bir büyük saldırıyı önlemek” olduğunu, ancak hangi ülkelerin katılacağına dair detay vermekten kaçındı.

ATEŞKES TALEBİ

Zelenskiy, Perşembe günü Paris’te alınan kararları “ilk somut adım” olarak tanımladı. ABD’nin katılım kısmı henüz netlik kazanmadı, ancak Macron, bunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini bildirdi. Trump, ABD’nin destek vermesinin “muhtemel olarak” hava desteği şeklinde olabileceğini aktardı. Zelenskiy ise Trump ile görüşmesinde “Ukrayna semalarının azami korunmasını” tartıştıklarını açıkladı. Putin, “Amerikan başkanıyla açık bir diyaloğumuz var” diyerek bu durumu doğruladı.

Ukrayna ve Batı müttefikleri, kapsamlı bir barış anlaşması çerçevesinde bir ateşkes yapılmasını gerekli görüyor. Buna karşın Moskova, bu öneriye direniyor. Vladivostok’taki forumda Putin, “Uzun vadeli barışı sağlayacak kararlar alınırsa, yabancı askerlerin burada bulunmasının bir anlamı kalmaz” dedi. Ayrıca, Rusya’nın böyle bir anlaşmaya “tam olarak uyacağını” belirtti. Ancak Ukrayna ve Batı, bu açıklamaları inandırıcı bulmuyor.

KARŞIT GÖRÜŞLER

Putin, Moskova’da Ukrayna ile zirve yapmaya hazır olduğunu ve güvenliği sağlayabileceğini ifade etti. Ancak Zelenskiy, bu öneriyi Putin’in samimi olmadığına dair bir kanıt olarak değerlendirdi. Tarafsız başkentlerde bir buluşma önerileri gündeme geldi. Zelenskiy, “İkili ya da üçlü fark etmez, her formatı destekliyoruz. Ancak Rusya görüşmeleri sürekli ertelemek için her şeyi yapıyor” dedi. Batılı liderler, Moskova’nın zaman kazanmayı ve daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmeyi amaçladığı düşüncesinde.

Putin, Şi Cinping ve Kim Jong Un ile görüşmesinin ardından, ordusunun Ukrayna’da tüm cephelerde ilerlediğini belirtti. Moskova, Ukrayna’ya Batılı asker gönderilmesine kesin bir şekilde karşı çıkarken, aynı zamanda kendi güvenlik garantörlerinden biri olmayı da talep ediyor. Kiev ve müttefikleri ise bu öneriyi reddediyor.

NATO VE AVRUPA ÜLKELERİ

Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, “NATO’ya ya da başka bir ülkeye ait yabancı güçler, Rusya için tehlike oluşturur çünkü biz NATO’nun düşmanıyız” dedi. Ayrıca Avrupa ülkelerini “savaşı sürdürmeye yönelik kışkırtıcı çabalara sahip olmakla” eleştirdi. Şu ana kadar yalnızca birkaç ülke Ukrayna’ya asker göndermeyi açıkça taahhüt etti; ABD zaten bu ihtimali dışlamış durumda.

Avrupalı diplomatlar, şimdiden böyle bir söz verilmesinin Putin’in Batı karşıtı söylemini güçlendireceğinden endişe ediyor. Ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın sözcüsüne göre, Batı’nın Ukrayna’ya karşı artık “sarsılmaz bir taahhütte” bulunduğu ve ABD’nin de bu sözün arkasında olduğu ifade edildi.

ATEŞKESİN ÖNEMİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, önceliğin Zelenskiy’nin de katılacağı bir zirvede ateşkesi sağlamak ve ardından “güçlü güvenlik garantileri” sunmak olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya’nın, Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi konusunda veto hakkı olmadığını vurguladı: “Neden Rusya’nın bu konuda ne düşündüğüyle ilgilenelim? Ukrayna egemen bir ülke. Karar onlara ait.”

Rusya’nın işgalinin üzerinden üç buçuk yıl geçerken, Putin bu hafta “tünelin ucunda bir ışık” gördüğünü belirtip “çatışma sona erdiğinde Ukrayna’nın güvenliği için seçenekler bulunduğunu” söyledi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise Trump’ı överek Putin’i müzakerelere çektiğini ve “hiçbir seçeneği kapatmadığını” ifade etti. Moskova, başlangıçta bir ateşkesi reddetmekte ve savaşın ancak tam bir barış anlaşması ile sona ereceğini savunuyor. Elysée Sarayı’ndan bir kaynak, geçen Perşembe günü yapılan görüşmeler öncesinde, tam bir barış anlaşması olmadan da uzun süreli ateşkeslerin geçmişte örnekleri olduğunu hatırlattı. Kaynak, Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırın yıllardır ABD askerlerinin caydırıcı varlığıyla korunduğunu belirterek, bunun Ukraynalılar için önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.