Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada batılı ülkelere seslendi.
Putin, Zafer Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Batılı elitlerin nefret ve “Rusofobi” tohumlarını attığını belirten Rus lider, barışçıl bir gelecek görmek istediklerini söyledi.
Sovyet askerlerinin anıtlarının yok edildiğini, bunun yerine Nazi kültürü yaratıldığını öne süren Putin, “Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu.” ifadesini kullandı.
Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Çin’in İkinci Dünya Savaşı’nda oynadığı rolü hatırladıklarını vurguladı.