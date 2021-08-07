Putin: Bırakın Rus klasiğini tanımış olsunlar

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Tokyo Olimpiyatları’nda Rus milli marşının yerine Çaykovski çalmasını yorumladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’deki enflasyon büyümenin tüm dünya ekonomisine yansıdığını belirtti.

Başkurtistan’da yeni açılan Tsemiks kuru yapı karışımları fabrikasının çalışanlarına konuşan Putin, “ABD’de, hedef enflasyon yüzde 2’ydi, oysa şimdi yüzde 5.5, altıya doğru ilerliyor. Bu, ABD gibi ekonomi için çok. Bu, tüm küresel ekonomiye yansıyor. Aşağı yukarı aynı şey Avrupa’da da yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Rus lider, ABD’den bahsetmesinin sebebinin “onları iğnelemek istediği için” değil, çünkü dünyanın en büyük ekonomilerden biri olduğunu ve bu ülkede yaşanan her şeyin genel olarak tüm dünya ekonomisini etkilediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da işçi sınıfının politik güç olduğunu belirtti.

Putin, “Bu ülkemizde çoktandır öyle. Hep ülkemizde işçi sınıfının öncü siyasi güç olduğu söylüyorlardı. Aslında bu Sovyet klişe olsa da bu bir gerçek. Sadece işçi mesleklerinin özü değişiyor” diye konuştu.

Halihazırda işçi mesleklerinin karmaşık hale gelme yönünde bir eğilimin olduğunu söyleyen Rusya lideri, “Günümüz işçisi, mühendislik becerileri olmadan neredeyse etkili bir şekilde çalışamaz hale geldi” dedi.

‘Rusya’nın Olimpiyatlarda bayrak ve marştan yoksun bırakılması siyasi karar’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CAS’ın Rusya’yı Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları’nda bayrak ve marştan yoksun bırakma kararını değerlendirdi.

“Bu karar siyasi niteliğe sahip” diyen Putin, şu ana kadar söz konusu doping olduğunda, belirli bir sporcunun veya antrenörün bu konuya yönelik tutumu ile ilgili olduğunu ve bireysel cezanın belirlendiğini anlattı. Rusya lideri, “Tüm ülkeler benzer bir durumla karşı karşıya kalıyor” diyerek bisiklet sporuna işaret etti.

Olimpiyatlarda Rusya bayrağının olmamasının hiçbir şekilde Rus sporcuların performansını etkilemediğini söyleyen Putin, Tokyo’da Rusya marşı yerine Çaykovski’nin çalması için, “Bırakın Rus klasiğini tanımış olsunlar” ifadesini kullandı.

Putin, “Bence spor kurumları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya’nın büyük turnuvalara ev sahipliği yapmaya aday olmasına ilgi duyuyor” diye ekledi.