Putin: Çatışmayı Amerika uzatıyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın Amerika yüzünden uzadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı seçkinlerin yeni çatışmalar oluşturduğunu ve egemen kalkınma yollarını baltaladığını ifade etti. ABD’nin devletlerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Putin, tek kutuplu dünya düzeninin geride kaldığını söyledi. Öte yandan Putin, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaya çalıştığını savundu.

Putin, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın açılışı için video yöntemiyle yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun dinamik olarak değiştiğini, çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatlarının şekillendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, gittikçe daha fazla ülkenin ve halkların kimliklerine, geleneklerine ve değerlerine dayalı olarak özgür, egemen kalkınma yolunu seçtiğini dile getirdi. Batılı küreselci seçkinlerin kaosu kışkırtarak, yeni çatışmalar oluşturarak çevreleme politikasıyla alternatif, egemen kalkınma yollarını baltaladığını vurgulayan Putin, “Böylece ellerinden kayan hegemonya ve gücü tüm güçleriyle korumaya ve ülkeleri ile halkları neo-kolonyal düzenin kıskacında tutmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

“ABD DEVLETLERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE EDİYOR”

ABD ve müttefiklerinin egemen devletlerin iç işlerine kaba bir şekilde müdahale ettiğini, provokasyonlar, darbeler, iç savaşlar düzenlediğini belirten Putin, bu devletlerin tehdit, şantaj ve baskılarla bağımsız devletleri iradelerine boyun eğmeye, kendilerine yabancı kurallarla yaşamaya zorlamaya çalıştığına dikkati çekti. Putin, ABD’nin tüm bunları dünya üzerinde egemenliğini sürdürmek için yaptığını söyledi.

“UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMAYI ABD UZATIYOR”

Ukrayna’daki çatışmayı ABD’nin uzatmaya çalıştığını savunan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asya, Afrika ve Latin Amerika’da çatışma potansiyelini körükleyerek tamamen aynı şekilde hareket ediyorlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, ABD bir kez daha kasten ateşe benzin dökmeye ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu karıştırmaya çalıştı. Amerika’nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirmeye yönelik maksatlı, bilinçli bir ABD stratejisinin parçası, diğer ülkelerin egemenliğine ve uluslararası yükümlülüklere saygısızlığın küstahça bir göstergesidir. Bunu dikkatlice planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz.”

“TEK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ GERİDE KALDI”

Putin, Batılı küreselci seçkinlerin sosyal ve ekonomik sorunları, düşen yaşam standartları, işsizlik, yoksulluk konularındaki başarısızlıklarını Rusya ve Çin’e mal etmek için kendi vatandaşlarının dikkatini buraya çektiğini vurguladı. Kolektif Batı’nın NATO’ya benzer bir sistemi Asya-Pasifik bölgesine genişletmeye çalıştığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:

“Dünyadaki gerilimi azaltmanın, askeri-politik alandaki tehdit ve risklerin üstesinden gelmenin, ülkeler arasındaki güven düzeyini artırmanın ve sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamanın ancak modern çok kutuplu dünya sistemini temelden güçlendirerek mümkün olduğu açıktır. Tekrar ediyorum; tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı. Mevcut küreselci modelden yararlananlar olağan gidişata ne kadar bağlı kalırlarsa kalsınlar, kaderine terk edilmişlerdir. Tarihsel ölçekte jeopolitik değişimler tamamen farklı bir yöne gidiyor.”