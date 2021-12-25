Putin: Çin, ABD’nin egemenliğine son verecek

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’nin egemenliğine son vereceğini iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’in küresel ticaretin güç merkezi olarak Amerika’yı geride bırakmanın eşiğinde olduğunu savundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki 30 yıl içinde Çin’in ekonomisinin her alanında ABD’yi geçeceğini belirterek, Amerika’nın finans ve ticaretteki baskın konumunu kaybedeceğini öngördü.
Perşembe günü düzenlediği yıllık yıl sonu basın toplantısında gazetecilere konuşan Putin, Çin’in ekonomisinin satın alma gücünün parite açısından Amerika’nınkinden daha büyük olduğunu söyledi.