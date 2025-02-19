Putin’den ABD İle Olumlu Müzakereler

PUTİN’DEN ABD İLE GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Riyad’da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu duyurdu. Riyad’daki bu görüşmelerin hedefinin, iki ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek olduğunu vurguladı. Putin, “Rusya ve ABD arasındaki güven seviyesini yükseltmeden Ukrayna krizi de dahil birçok sorunu çözmek imkansız. Bu görüşmenin amacı aramızdaki güveni artırmaktı” şeklinde ifadeler kullandı.

GÜVENİ ARTIRMAK KAFALARI KARIŞTIRDI

Putin’in açıklamaları, iki ülkenin de karşılaştığı mevcut sorunların üstesinden gelinmesi için güven ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini gözler önüne seriyor. Bu bağlamda, yapılan müzakerelerin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde etkileri olup olacağı merak konusu.