Putin’den Kerç Boğazı açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren Kerç Boğazı krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’nda pazar günü yaşanan gerginliğin bir provakasyon olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da katıldığı İş Forumunda yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı’nda Rusya ve Ukrayna gemileri arasında Pazar günü yaşanan gerilimin bir provakasyon olduğunu söyledi.

Putin, “Ukraynalı yetkililer bugün Rus karşıtı duyguları çok başarılı bir şekilde satıyorlar. Yapacak başka bir şeyleri yok” dedi. Putin, yabancı milletlerin Rusya karşıtı duruşunu desteklediği müddetçe Ukrayna’nın her şeyden kurtulabileceğini söyleyerek, “Ukrayna kahvaltı için bebek istese, bebekler muhtemelen servis edilir. Ve derler ki, neden olmasın, onlar aç. Bu durumda başka ne yapılabilir. Bu çok dar görüşlü bir politika ve bunun iyi bir sonucu olamaz. Bu politika Ukrayna liderlerini sıkıntıya sokar. Ülkelerinde normal bir politik çalışma yapmaya ya da normal bir ekonomik politika izleme teşviklerini engeller” dedi.

Putin, Kerç Boğazı’nda Rusya ve Ukrayna gemileri arasında Pazar günü 3 Ukrayna gemisinin ele geçirilmesiyle yaşanan gerilim ve Kiev’in kısmi sıkıyönetim ilanının Mart ayında gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi muhaliflerini bastırması gereken Poroşenko’nun kirli bir oyunu olduğunu söyledi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından kasıtlı ve planlı bir provokasyon olduğu için Ukraynalı tarafın gerginliklerin tırmanmasından sorumlu olduğu konusunda güvence verdi.

TRT