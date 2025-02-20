Putin’den Müzakerelere Hazırlık Açıklaması

PUTİN’DEN DİPLOMATİK İLİŞKİLER AÇIKLAMASI

Putin, ABD ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi konusunda bir mutabakata varıldığını bildirdi. Her iki tarafın Orta Doğu, Suriye ve Filistin gibi bölgesel konulardaki işbirliğini artırmak için ilk adımları attığını belirtti. Riyad’da düzenlenen görüşmelerin ABD ve Rusya arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesine yönelik bir hedef taşıdığını vurgulayan Putin, “Rusya ile ABD arasında güven sağlanmadan Ukrayna krizi çözülemez” açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Görüşmelerin başlıca maddeleri arasında, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir zirve için zemin hazırlamanın önemini belirtmesi yer aldı. Avrupa liderlerinin ve Ukrayna’nın bu görüşmelere katılmamaları ile ilgili endişeleri dile getiren Putin, “Hiç kimse Ukrayna’yı süreçten dışlamıyor, bu nedenle tepki göstermeleri için bir sebep yok” dedi. ABD’nin süreçte her iki tarafın da katılımını istediğini ifade eden Putin, Washington’un Ukrayna’nın görüşmelere dahil edilmesi gerektiği tarafında bir duruş sergilediğini aktardı.

UKRAYNA İLE MÜZAKERELER

Putin, “Rusya hiçbir zaman Ukrayna ile müzakereleri reddetmedi, Ukrayna tarafı kendi kendine sürece katılmayı yasakladı. Biz müzakere masasına dönmeye hazırız” sözleriyle müzakerelere dönme isteğini yineledi. Ayrıca, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik son saldırılarına değinerek, bu eylemlerin Batılı istihbarat desteği olmadan mümkün olamayacağını öne sürdü. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na ait petrol pompalama istasyonuna düzenlenen saldırıyı değerlendiren Putin, “Bu saldırıyı tek başlarına organize etmiş olamazlar. Uzay istihbarat verilerini Batılılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ENERJİ PAZARLARI VE GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Putin, Ukrayna’nın Avrupa ile işbirliği yapmış olabileceğini ancak bunun ‘yanlışlıkla’ geliştiğini umduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler hakkında üçlü bir toplantı yapılması gerektiğini aktaran Putin, petrol fiyatları üzerine olası etkileri değerlendirerek, “Daha önce enerji piyasalarını birlikte ele almıştık. Günümüzde de aynı şey yapılmalı” dedi.

Putin’in ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve müzakere sürecine dönüş mesajları, Rusya’nın Batı ile gerilimi azaltma yönünde attığı adımlar olarak değerlendiriliyor. Ancak Ukrayna’nın sürece nasıl dahil edileceği ve Avrupa’nın bu görüşmelere tepkileri belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde ABD ve Ukrayna tarafından gelecek tepkiler, müzakerelerin gidişatını belirleyecek.