Putin’den Rusya-ABD İş Birliği Mesajı

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Üç yıldır devam eden bu çatışmaların ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldukça olumlu geçti. Görüşmenin ardından yüz yüze buluşma için tarih belirlenmemiş olsa da, her iki ülke de bu buluşmaya sıcak bakıyor. Trump, Rusya ile ilgili olumlu mesajlar verirken, Putin’den gelen açıklamalar dikkat çekti.

TRUMP VE PUTİN’DEN ORTAK MESAJLAR

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya’ya verdiği demeçte, “Rusya ve ABD birlikte çalışmaya hazır. Bu iş birliğine Çin de katılabilir” diye ifade etti. Rusya’nın ABD ile silahların yüzde 50 oranında azaltılması konusunda anlaşılabileceğini belirten Putin, Trump’ın askeri harcamaları azaltma önerisini olumlu buluyor. Ayrıca Rusya’nın, ABD’ye 2 milyon ton alüminyum satarak yeniden alüminyum tedarik etmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus ve ABD şirketleri de günümüzde ortak projeler üzerinde müzakerelerde bulunuyor.

AVRUPA’NIN MÜZAKERE SÜRECİNE KATILIMI

Putin, Avrupa’nın Ukrayna ile müzakere sürecine katılımının önemli olduğunu vurguluyor. Ukrayna ihtilafının çözümü açısından Trump ile henüz kapsamlı bir şekilde görüşmede bulunmadığını ifade etti.