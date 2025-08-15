Putin, “Duyamadım” dedi, ateşkes soruldu

PUTİN’DEN CEVAP

Rusya’nın lideri Vladimir Putin, bir gazetecinin “Sayın Putin, ateşkesi kabul edecek misiniz? Daha fazla sivil öldürmeye devam edecek misiniz?” sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. Putin, “Duyamadım” anlamında kulağını tutarak bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etti. Tüm dünyanın ilgisini çeken Putin-ABD Başkanı Donald Trump zirvesi Alaska’da gerçekleşti. İki lider, Elmendorf-Richardson Üssü’nde düzenlenen görüşme öncesinde kırmızı halıda yan yana görüntülendi.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Putin’in, basın mensuplarına yönelik sordukları soruya yanıt vermemesi dikkatleri çekti. Bu zirvede, 2022 yılından beri süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve iki ülke arsındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceği bekleniyor. Trump, zirve öncesinde Fox News’e yaptığı açıklamada, Alaska’da düzenlenecek bu önemli görüşmeye ilişkin düşüncelerini aktardı.

TRUMP’IN BEKLENTİLERİ

Vladimir Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu belirten Trump, görüşmenin olumlu geçeceğini umduğunu ifade etti. Görüşme sırasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanması olasılığını değerlendiren Trump, “Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Eğer Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım” açıklamasını yaptı.