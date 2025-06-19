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Putin, Erdoğan’a İstanbul müzakereleri için teşekkür etti

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’daki müzakereler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduğunu dile getirdi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, bölgedeki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İRAN VE NÜKLEER ENERJİ HAKKINA VURGU

Putin, İran’da halkın rejimin etrafında kenetlendiğini belirterek, “Düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramalıyız” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkını da savunarak, ABD ve İsrail ile temas halinde olduklarını vurguladı.

UKRAYNA SAVAŞI VE BATI İLE GERİLİM

Ukrayna Savaşı ve Batı ile yaşanan gerilim konusuna da değinen Putin, müzakerelerin önemine dikkat çekti. “Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerde dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor.

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