Putin Ermenistan’da tutuklanır mı?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan’da tutuklanma iddiası ortalığı karıştırdı.

Erivan yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye olmaya hazırlanmasına öfkelenen Moskova, sürprize yer bırakmayan bir uyarı yaptı. Rusya-Ermenistan arasında iplerin gerilmesi, hem yerel medyada hem de dünyada yankı buldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) Mart ayı içerisinde hakkında tutuklama kararı çıkardığı Rusya lideri Vladimir Putin, söz konusu kararın duyurulmasından birkaç gün sonra sürpriz bir ziyarette bulundu. Rusya’nın işgal altında tuttuğu Ukrayna’nın Mariupol şehrini geceyarısı gezen Putin’in yurt dışı seyahatleri tehlikede. Uluslararası bir mahkeme, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birinin liderine karşı ilk kez tutuklama emri çıkarmış durumda.

Rusya’nın Kafkasya’daki müttefiki Ermenistan, Lahey’de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) üye olmaya hazırlanıyor. Erivan yönetimi Roma Statüsü’nü kabul etmek için süreç başlatırken, Ermenistan yüksek mahkemesi Roma Statüsü’ne onay verdi. Şimdi sırada, parlamentonun anlaşmayı kabul etmesi var.

Ancak, Erivan bir kez daha Moskova’nın hışmına uğradı. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferinden bu yana Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler zorlu bir dönemden geçiyor.

II. Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Rus barış gücü askerleri bölgeye yerleşirken, özellikle geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana Moskova-Erivan hattında gerilim yüksek. Dağlık Karabağ’da Laçın Koridoru’ndan Hankendi’ye erişimin kesildiğini savunan Ermenistan ile bölgede barış gücü askerleri bulunan Rusya arasında süregelen bir kriz var.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2022’nin son günlerinde Rus barış gücü askerlerinin yerine Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmasını istedi. Rus birliklerini ‘sessiz seyirci’ olarak niteleyen ve sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Paşinyan, Moskova tarafından adeta azarlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Erivan’dan yükselen sert eleştirilerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ancak Moskova’nın tepkisi Paşinyan’ı durdurmadı, Ermenistan Başbakanı dozu giderek artırdı. 2023’ün ilk günlerinde sürpriz bir çıkışa imza attı. Paşinyan, ülkesinin yıl boyunca Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) tatbikatlarına ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Mart ayına gelindiğinde ise, Paşinyan ile Rus lider Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Putin’e “Dağlık Karabağ’da muhtemel bir gerilimden söz ettim ve Rus barış gücü askerlerinin sorumluluğundaki bölgede sorunlar var dedim” diyen Nikol Paşinyan, ayrıca CSTO’nun Ermenistan’dan ayrılacağı bilgisini de verdi. “CSTO istese de istemese de Ermenistan’dan ayrılıyor” ifadesini kullanan Paşinyan, söz konusu adımın Erivan’da bir endişeye yol açtığını belirtti.

UKRAYNA ETKİSİ

Erivan-Moskova hattında Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’yı işgale girişmesi de bir başka sorunlu başlık haline geldi. Rusya, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Ermenistan’a fazlasıyla sert bir uyarıda bulundu. Moskova, Erivan’dan Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) üye olmamasını istedi.