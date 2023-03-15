Putin, Esad ile görüşecek

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın bugün gerçekleştireceği görüşmede, Suriye-Türkiye ilişkilerinin ele alınacak konulardan biri olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı mevkidaşı Beşar Esad’ın bugün Moskova’da gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

‘GÜNDEMİN BİR PARÇASI OLACAK’

Peskov, iki liderin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün mutlak önceliğine vurgu yaparak savaş sonrası yeniden yapılanma ve barış sürecinin tüm yönleriyle devam etmesini ele alacağını belirtti. Putin’in Esad ile görüşmesinin Suriye’nin Türkiye ile bağlarını yeniden kurmasında rol oynayıp oynayamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Suriye-Türkiye ilişkileri, muhakkak gündemin bir parçası olacak” dedi.