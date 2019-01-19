Putin evleniyor mu?

Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gizlice evlendiği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinden 31 yaş küçük eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile evleneceği iddiası Rus basınının gündeminde. Putin’in bir röportaj sırasından artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırması, Rusya lideri ile Kabaeva’nın gizli bir şekilde evleneceği iddialarını güçlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski jimnastikçi Alina Kabaeva’nın aşkı yine gündemde. Putin’in 1983 doğumlu Rus-Tatar ritmik jimnastik Olimpiyat şampiyonu Kabaeva’yla gizli bir şekilde evleneceği konuşuluyor.

66 yaşındaki Putin’in bir basın toplantısı esnasında “Beklenildiği gibi bir gün evlenmem gerekiyor” sözleri sonrası evlilik iddiaları Rus basınında yeniden konuşulur oldu.

Lyudmila Putina ile 1983 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan Putin’in bu evlilikten Katerina ve Maria adlarında iki kızı bulunuyor. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Rusya liderinin 30’lu yaşlarında olduğu bilinen kızları da göz önüne çıkmıyor. Dolayısıyla Putin’in ikinci evliliğini de gizlice yapacağı düşünülüyor.

Eski jimnastikçi Alina Kabaeva ile aşk yaşadığı iddia edilen Putin’in resmi sözcüsü de Rusya liderinin yeniden evlenebileceğine dair ipucu niteliğinde açıklama yaptı.

Sözcü Peskov, Devlet Başkanı’nın resmi görevinin medeni halinden etkilenmeyeceğini belirterek, Putin’in özel hayatıyla ilgili konuşma hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Putin’e evlenip evlenmeyeceğini sorma hakkının olmadığını söyleyen Peskov, “Evli olsun veya olmasın, başkanlık görevlerini hiçbir şekilde etkilemez” dedi.

Kendisinden 31 yaş küçük sevgilisiyle uzun zamandır birlikte olan Putin’in Kabaeva ile olan ilişkisi dönem dönem Rus basınında konuşuluyor. Vladimir Putin ile Anna Kabaeva’nın gizlice evlendiği bile söyleniyor.

NTV